Migranti, Salvini: non sarà estate di sbarchi, non starò a guardare

"Malta non dà disponibilità a che si attracchi nei suoi porti. E arrivano tutti tranquillamente in Italia. No, no, no. Se qualcuno pensa ad un'estate come le ultime con sbarchi su sbarchi alzando gli occhi al cielo senza muovere un dito, non sarà quello che farò da ministro". Lo ha detto il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini. "O si seguono le regole, o si cambiano, non starò a guardare perché gli italiani ne hanno le scatole piene".