Migranti, Salvini: "Non redistribuirli ma evitare ingresso"

"Il problema non è redistribuire chi arriva ma evitare che arrivino. Noi stiamo cercando alleanze per presidiare le frontiere europee". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Non voglio disseminare i migranti in giro per l'Italia, ma proteggere le frontiere e aiutarli veramente a casa loro. Io penso a difendere meglio le frontiere esterne. E aiutare l'Africa a essere Africa", ha aggiunto.