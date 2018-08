Migranti, Salvini: la Ue non mantiene i patti sull'accoglienza

Sull'accoglienza dei migranti l'Unione Europea non rispetta i patti, "non c'è". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando che dei 450 immigrati sbarcati a luglio a Pozzallo "solo la Francia ha mantenuto l'impegno, accogliendone 47 sui 50 promessi". "Gli altri Paesi, Germania, Portogallo, Spagna, Irlanda e Malta, ne hanno accolti zero", ha aggiunto il vice-premier.