Migranti, Salvini: imbecilli al governo Alfano: chieda scusa per Cara Mineo

In Siria "c'è la guerra, c'è il 40% del territorio occupato dal califfato islamico, quindi lì veramente bisognerebbe intervenire con le bombe per sterminare quelle bestie ". Questa l'opinione Matteo Salvini , in visita al Cara di Mineo , sulla questione dell'apertura di corridoi umanitari nello stato mediorientale. "Il Pd dovrebbe governare e risolvere i problemi e non prendersela con la Lega - ha attaccato -, chi è al governo è un imbecille ".

"Renzi e Alfano incapaci" - Salvini, oltre che al ministro dell'Interno, non le manda a dire neanche al premier. "Il segretario del Pd e Alfano sono due incapaci incollati alla poltrona. Dove sono? Renzi e Alfano non li vedo, non li ho visti a Palagonia: fossi in loro mi vergognerei", ha accusato.



"Merkel prende in giro l'Europa" - Stilettata alla cancelliera: "I leader europei sono ridicoli. Il massimo sforzo che fa la Merkel è dire 'prendo i siriani' che è l'unica popolazione che scappa dalla guerra. Per la serie scelgo io quelli che voglio e il resto li tenete voi", ha affermato. "E' l'ennesima presa in giro - ha aggiunto - della Germania nei confronti dell'Europa e l'ennesimo silenzio di Renzi e Alfano che rispondono con il nulla e con la resa".



La replica di Alfano: "Lega chieda scusa ai siciliani" - "I siciliani aspettano ancora le scuse della Lega per la cattiveria di impiantare in Sicilia il più grande centro d'accoglienza per immigrati d'Europa. Salvini si scusi con siciliani e poi potrà essere credibile". Lo afferma Angelino Alfano in conferenza stampa dicendosi pronto comunque a fare "valutazioni" sul Cara di Mineo.



Il ministro Pinotti: "Il Cara di Mineo è ingestibile" - "Un centro con 3.000 migranti è difficilissimo da gestire. E' ingestibile per molti motivi. Prima di dire va chiuso dobbiamo però trovare delle soluzioni. Ma certo è sbagliato immaginare centri così grandi". Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti a InOnda, rispondendo a una domanda se il Cara di Mineo debba essere chiuso.