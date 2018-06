Migranti, Salvini: "Il regolamento delle Ong non è efficace"

"Stiamo assistendo alla presa in giro per i cittadini di una Ong tedesca con bandiera olandese che passa davanti a Malta e saluta e arriva in Italia. Non è possibile che Malta dica no a ogni richiesta di intervento. Il buon Dio ha messo Malta più vicino all'Africa della Sicilia. C'è da lavorare", ha spiegato. Salvini, intervenuto in una conferenza stampa in Prefettura a Como, ha affermato: "Non ho intenzione di passare l'estate in emergenza altrimenti avremo modo di porre problemi all'attenzione dell'Italia e l'Europa".



"Incontrerò Minniti il prima possibile" - Dal ministro dell'Interno anche un giudizio sull'operato del suo predecessore al Viminale, Marco Minniti: "Lo incontrerò il prima possibile. Lo ringrazio per il pochino che ha fatto ma non per il tanto che non si è fatto".



"Italia sotto attacco da sud, Nato ci difenda" - "Io sono per la Nato. A cui chiediamo un'alleanza difensiva. Siamo sotto attacco. Ricordo anche tutti gli allarmi di infiltrazioni di terrorismo negli ingressi, l'Italia è attaccata da sud non da est. Chiedo che ci difenda", ha detto ancora il ministro dell'Interno. "Ho chiesto a Conte - ha precisato - di portare questa richiesta al G7".



"Su richieste asilo tagliare tempi e costi" - "Tagliare tempi e costi delle procedure per la richiesta di asilo politico". È la parola d'ordine del vicepremier che ha incontrato a Como i due autisti dei bus aggrediti nei giorni scorsi da un gruppo di migranti. "I quattro aggressori arrestati - ha precisato - erano tutti ex richiedenti. Su questo fronte l'Italia è il paese più generoso in Europa. I dati dicono che su 40mila domande esaminate nel 2018, hanno avuto esito positivo solo il 10% tra riconoscimenti di status di richiedenti asilo e di protezione sussidiaria". Ecco perché, ha ribadito Salvini, "bisogna lavorare a monte" per "far lavorare bene magistratura e polizia". L'obiettivo è "essere più severi ma più giusti nei confronti di chi ha diritto".



"Conte sta andando bene, contento della scelta" - "Sono contento di averlo scelto, sta andando bene". In questi termini il vicepremier ha risposto a chi gli chiedeva un giudizio sui primi giorni da premier di Giuseppe Conte.