Migranti, Salvini: "Fermare gli sbarchi dei nuovi schiavi"

"Chi scappa dalla guerra e ha diritto a vivere in Italia è il benvenuto. Chi invece non scappa dalla guerra ed è semplicemente un nuovo schiavo a disposizione della malavita organizzata non deve stare in Italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aggiungendo che mercoledì vedrà il premier Giuseppe Conte per studiare le proposte da sottoporre "ai colleghi europei" nel vertice sull'immigrazione in programma giovedì a Innsbruck.