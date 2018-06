Migranti, Salvini e Toninelli: "Malta non può voltarsi altra parte"

Malta "non può voltarsi dall'altra parte quando si tratta di rispettare precise convenzioni internazionali in materia di salvaguardia della vita umana e di cooperazione tra Stati". Così i ministri dell'Interno e delle Infrastrutture, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, sulla necessità che a La Valletta siano fatte approdare le navi che soccorrono i migranti. "L'Italia non può affrontare questo fenomeno gigantesco in solitudine", hanno aggiunto.