Migranti, Salvini: "Chi si è offeso in Tunisia sbaglia"

"Qualcuno in Tunisia si è offeso sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non perbene". Così il vicepremier Matteo Salvini dopo la sua frase sui migranti che ha scatenato un caso diplomatico. "Io - ha precisato il ministro dell'Interno - non ho detto che chiunque arrivi dalla Tunisia è un galeotto, ma che quel Paese esporta anche galeotti".