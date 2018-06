Migranti, Salvini: "Basta fare gli zerbini, stop alle navi di riso cambogiano"

"La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini" in tema di immigrazione. E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lanciando una nuova provocazione: "Dopo le navi delle Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano. Prima ci usavano, non c'era neanche bisogno di parlare con l'Italia: ci davano per scontati. Ora, che la musica sia un po' cambiata lo hanno capito tutti".

Non lo preoccupano le numerosi frizioni diplomatiche in sole due settimane di governo; "Ho sentito il presidente Conte, e - osserva il vicepremier - non mi pare affatto che si senta isolato. Semplicemente, stiamo conquistando un ruolo centrale che negli ultimi anni non abbiamo mai avuto...".



Poi prosegue sul Ceta, l'accordo di liberalizzazione del commercio con il Canada, un fronte aperto dal ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio: "Il Ceta, tanto per cominciare, legittima l'italian sounding, la contraffazione dei prodotti italiani. Apre il mercato ai parmesan e alle mozzarille. E apre il mercato al grano canadese, sulla cui qualità è legittimo qualche dubbio". Ma i toni più forti sono quelli nei confronti delle importazioni dall'est: "Siamo assolutamente a fianco della Coldiretti. Siamo pronti a bloccare le navi cariche di riso asiatico".