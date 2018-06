Migranti, Salvini attacca Macron: "Fa il matto perché è impopolare in Francia"

"Macron parla di valori, ma è lui il primo a non riconoscerli quindi non può dare lezioni all'Italia", ha spiegato Salvini in un'intervista concessa alla Cnn. "Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati: la Spagna è intervenuta, Malta deve intervenire e così la Francia, la Germania e l'Olanda".



Secondo il leader della Lega, i risultati sulla Lifeline "sono buoni non certo per merito di Macron, nonostante Macron". Quanto all'essere definito populista, ha detto: "E' un termine che viene usato come un insulto, ma per me è un complimento. Ascoltare le persone, essere un ministro che gira le città, le piazze, le stazioni e gli ospedali per me è un dovere e un piacere".