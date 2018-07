Migranti, Salvini: "Allo studio ampliamento reati per l'espulsione"

Il governo sta studiando nuove misure "volte ad ampliare la platea dei reati per i quali è previsto il trasferimento in un centro di permanenza per il rimpatrio, ai fini dell'espulsione". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando di immigrazione davanti alle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato. "Entro l'anno saranno aperti nuovi centri per ulteriori 400 posti", ha aggiunto.