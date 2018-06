Migranti, Sala: "Sono l'anti-Salvini di Milano"

"Sono l'anti-Salvini a Milano, qui c'è un modello che può funzionare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul modello di accoglienza della città. "La nostra proposta è quella di lavorare su un piano nazionale" per la gestione dell'immigrazione, "ma usando Milano come test che si basa su due principi: abbreviare i tempi per definire quanto è legittimo che un immigrato possa stare in Italia" e riflettere sui lavori socialmente utili.