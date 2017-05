Migranti, Romani: "Il Governo sta procurando un danno clamoroso"

"Sul caso dei migranti e delle Ong, la timidezza del governo italiano sta procurando un danno clamoroso": così Paolo Romani a Tgcom24. Il capogruppo di Forza Italia al Senato ha quindi spiegato: "La prudenza del Governo è motivata dal fatto che l'unica soluzione possibile sarebbe un intervento sulle coste libiche e impedire che i migranti partano; ma per fare ciò servriebbe una risoluzione del Consiglio di Sicurezza o una richiesta del governo legittimo. Tutto ciò non è possibile perchè non abbiamo un peso politico sufficiente".