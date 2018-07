Migranti, Roberto Fico: "Salvare vite in mare sempre e comunque"

"Come terza carica dello Stato non posso non stare dove c'è sofferenza e ci sarò sempre. Il concetto di collaborazione, di comprensione e di dialogo per la pace io li ribadirò sempre. Ciò non toglie che io sarò un presidente istituzionale di garanzia verso le minoranze", ha sottolineato Fico.



Le parole del presidente della Camera appaiono in controtendenza rispetto a quelle del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale "nessuna minaccia potrà fermare la difesa dei confini e i rimpatri dei clandestini, la musica è cambiata". Il vicempremier su Twitter ha inoltre scritto: "Qualche 'scienziato' vorrebbe farvi inalare una sostanza, l'ossitocina, per accogliere meglio gli immigrati clandestini e fare donazioni. Quando la realtà supera la fantasia... Roba da matti! P.s. Ma pensano che gli italiani siano scemi?".



Cei: "Non possiamo volgere lo sguardo altrove" - Sulla questione immigrazione è intervenuta anche la Conferenza episcopale italiana. "Rispetto a quanto accade, non intendiamo né volgere lo sguardo altrove né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determinino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto", si legge in una nota ufficiale.



Migranti, Ue deferisce l'Ungheria - Intanto la Commissione europea ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo, perché le sue leggi su asilo e rimpatri non rispettano la legislazione Ue. Lo annuncia l'esecutivo comunitario, aggiungendo di avere anche inviato oggi una lettera di notifica formale a Budapest a proposito della nuova legge ungherese nota come 'Stop Soros', che criminalizza le attività a sostegno delle richieste di asilo e residenza e restringe il diritto per la richiesta di asilo.