Migranti, Roberto Fico accusa: Viktor Orban è contro gli interessi dell'Italia

Conflitto di interessi e legge sui tetti pubblicitari - "Quello che bisogna fare è la legge sul conflitto di interessi e la legge sui tetti pubblicitari, per me è inaccettabile che non si facciano", ribadisce il presidente della Camera in riferimento alle indiscrezioni secondo cui sul piatto degli accordi per poter portare a termine la nomina di Marcello Foa come presidente della Rai il vicepremier Salvini avrebbe promesso a Silvio Berlusconi un ammorbidimento delle riforme previste dal contratto. Fico critica il "silenzio colpevole di M5s sull'accordo di Arcore sulla presidenza Rai". E osserva che il problema ha radici più lontane, a cominciare dalla legge sul conflitto di interessi che "in 20 anni non si è riusciti ad approvare" e "da una legge sulla governance Rai scellerata, perché mette nelle mani del governo la scelta dell'a.d. e del presidente". "Salvini e Berlusconi - aggiunge - si sono presentati alle elezioni insieme e sono una coalizione" quindi, dato che occorre una maggioranza qualificata in Vigilanza "è normale che Salvini dialoghi più facilmente con Berlusconi che con altri". "Il punto allora - insiste - è fare ora una legge sul conflitto di interessi e sui tetti pubblicitari. Sarebbe inaccettabile se non si facessero".



Reddito di cittadinanza - Sul reddito di cittadinanza, poi spiega: "La guerra tra poveri non va mai bene, non è mai auspicabile. Il provvedimento lo stanno elaborando con il ministro dell'Economia, che sta cercando con fatica il modo di attuarlo. Vedremo come sarà scritto, cosa si intende con cittadinanza italiana, perché ci sono tanti cittadini italiani di altre nazionalità. Vedremo come sarà scritta la legge".



Contrario a tutti i condoni - A una domanda sulla pace fiscale, Fico replica di essere "contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami. Le truffe semantiche sono state tante in questo Paese, come le missioni di pace che missioni di pace non erano".



M5s, sintesi tra posizioni diverse - "Nel Movimento 5 stelle io lavoro per sintetizzare le diverse posizioni, nell'interesse del Paese ", chiarisce. E in merito alle posizioni "di sinistra" all'interno, ricorda la genesi del Movimento stesso, nel quale all'inizio "c'erano persone con posizioni di sinistra e di destra, ma che cercavano di lavorare per costruire un qualcosa che andasse oltre nell'interesse delle nostre città e dei nostri territori". Un atteggiamento che ora vuole mantenere nel M5s: "La fatica di discutere, di confrontarsi per non dividersi, ma per cercare di costruire qualcosa d'altro".