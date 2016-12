Migranti,Renzi:Ue abbia volto umano

"Bisogna recuperare un ideale europeo che non è quello dell'accogliere tutti indiscriminatamente, perché non è possibile, ma del tentare di salvare tutti, e questo è un dovere". Matteo Renzi lo ha detto in una conferenza stampa a Firenze. "L'Europa - ha aggiunto - non può essere solo regole e astratte discussioni burocratiche. L'Europa è in quel Tir di Vienna, nelle stive delle navi, negli occhi delle persone che vogliono raggiungerla".