Migranti, Renzi: "Richiedenti asilo devono rendersi utili"

"Nell'arco dei prossimi anni dobbiamo investire in Africa e noi ci stiamo lavorando, ma nell'immediato non possiamo tenere i richiedenti asilo 'strascicati' per strada". Così Matteo Renzi sull'emergenza immigrazione. "La soluzione da trovare in modo rapido è un meccanismo per cui permetti a chi è in attesa della richiesta d'asilo di fare qualcosa, un servizio alla comunità".