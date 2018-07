Migranti, Renzi: "Di Maio e Toninelli sono bugiardi o ignoranti"

I ministri Di Maio e Toninelli "continuano a mentire su flessibilità europea e immigrazione. Quei due o sono bugiardi o sono ignoranti, nel senso che ignorano i fatti". Lo scrive Matteo Renzi, rispondendo alle accuse di aver dato disponibilità ad accogliere i migranti in cambio di qualche punto di flessibilità da usare per gli 80 euro. "La flessibilità - spiega - era parte dell'accordo per eleggere Juncker, non c'entra con le politiche migratorie".