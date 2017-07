Migranti, Renzi: "Bloccare le partenze, l'intervento in Libia fu un errore"

"La prima cosa da fare è bloccare il più possibile le partenze di migranti dall'Africa , siamo a circa un 10% in più rispetto allo scorso anno". Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Matteo Renzi , aggiungendo: "Questo problema nasce dal fatto che nel 2011 si è deciso di fare un'operazione in Libia che non aveva senso e che ha prodotto come conseguenza immediata un Paese da cui partono tutti".

"Tutto il problema - ha ribadito a Rtl 102.5 - è nato dall'operazione senza senso in Libia, per cui Obama si è scusato, ma altri in Europa non lo hanno fatto".



"Cambiare trattato Dublino o presa d'atto economica" - "Il trattato di Dublino - ha poi spiegato - poteva andare bene 15 anni fa, prima del problema in Libia. Io sono dell'idea di farlo cambiare con la persuasione politica o in alternativa... Non voglio dire con il ricatto, ma con la presa d'atto economica".