Migranti, Renzi a Salvini: "Fa il bullo con i rifugiati, uno spot il caso Aquarius"

Intervenendo a "In 1/2 ora in più", l'ex premier dice che "si può essere d'accordo sull'aiutare i migranti a casa loro, sull'investire in cooperazione internazionale ma non puoi farlo sulla pelle di 629 persone. Un milione di like non vale una vita. Sulla gestione dei migranti i problemi in Europa restano. Macron non ci ha chiesto scusa e siamo comunque andati all'Eliseo". Commenta poi così i numeri delle persone imbarcate sulla nave poi finita a Valencia: "Se dobbiamo stare attenti ai numeri, siamo sinceri: per 629 persone lasciate in mare, si tratta di un numero infinitesimo in rapporto a quelli che sono arrivati sulle nostre coste fin qui".



"Si tolgano i fondi Ue a chi non accoglie" - Renzi passa poi ad attaccare la politica dei Paesi di Visegrad, con questo auspicio: "Diciamo a Orban che se non accolgono i migranti smettono di avere i fondi europei. Ma Salvini non lo fa perché è alleato con lui".



E accusa il ministro dell'Interno di aver "concentrato tutta l'attenzione sui migranti mentre non si parla più di legge Fornero e di flat tax. Aumentano il costo del gasolio e tagliano il bonus cultura, mi sembra un bel governo del cambiamento".