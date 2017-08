Migranti, Prefettura di Roma: "Non previsti sbarchi a Civitavecchia"

"Allo stato, non sono previsti sbarchi di migranti nel porto di Civitavecchia". E' quanto precisa in una nota la Prefettura di Roma dopo che il sindaco Antonio Cozzolino aveva detto che la città non è nelle condizioni per essere un hotspot. "Le misure organizzative in corso di programmazione - spiega la Prefettura - hanno il solo scopo di approntare responsabilmente un sistema di accoglienza efficace, nell'eventualità che tale circostanza si verifichi".