Migranti, Pentagono ospiterà 20mila bimbi separati da genitori

Il Pentagono si prepara a ospitare in alcune sue basi militari sino a 20mila minori non accompagnati entrati in Usa illegalmente. La richiesta è stata avanzata dal ministero della Salute. Per ora sono state selezionate quattro basi, di cui tre in Texas e una in Arkansas. Inizialmente era stato il presidente Donald Trump, nel suo ordine esecutivo, a ordinare al Pentagono di mettere a disposizione strutture per l'accoglienza dei minori.