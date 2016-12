Migranti, Papa all'Anci: "Grazie per il vostro coraggioso operato"

"Le esprimo la mia ammirazione e la mia gratitudine per il suo operato intelligente e coraggioso a favore dei nostri fratelli e sorelle rifugiati. La mia porta sarà sempre aperta per lei e per questa nuova rete" di sindaci. Lo scrive Papa Francesco, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio nazionale dell'Anci e sindaco di Catania, Enzo Bianco, dopo il summit dei sindaci di tutto il mondo sull'immigrazione.