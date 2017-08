Migranti, Orlando: nessuna invasione, non siamo in emergenza

Non esiste alcuna invasione di migranti e non siamo in emergenza. Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "E' giusto cominciare a muoversi e a emanare decreti sull'accoglienza - ha spiegato infatti il Guardasigilli -, ma bisogna stare molto attenti a evitare banalizzazioni ovvero dire che siamo in emergenza, non è vero che è una invasione che non ha precedenti nella storia".