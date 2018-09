Migranti, Onu a Salvini: "Mantenere le risorse per l'accoglienza"

"Abbiamo parlato di accoglienza e integrazione. Con Salvini c'è stato un dialogo costruttivo: continueremo a far presente al ministro che è importante mantenere le risorse di supporto ai migranti". Così l'alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi ha commentato il colloquio con il vicepremier al termine di una visita istituzionale in Italia. "Ho esortato tutte le forze politiche - ha sottolineato Grandi - a non creare spazio per il razzismo".