Migranti, mons. Galantino a Tgcom24: "Strano parlarne nel dl sicurezza"

"A me sembra strano che si parli di immigrati all'interno del decreto sicurezza. Inserirlo lì significa giudicare già l'immigrato per una sua condizione, per il suo essere immigrato e non per i comportamenti che può avere". Lo ha detto a "Stanze Vaticane" di Tgcom24, monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei.