Migranti, Moavero: "Speriamo solidarietà Ue arrivi non troppo tardi"

L'Italia "chiede la solidarietà dei Paesi dell'Unione europea" sulla questione migranti e "spera ancora che la solidarietà arrivi, prima o poi, e che non sia troppo tardi". E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, nella conferenza stampa finale dopo la riunione del consiglio permanente dell'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.