Migranti, Moavero: centri di accoglienza in Africa sotto bandiera Ue

"Più che degli hotspot servono centri di accoglienza europei nei Paesi africani da cui partono i migranti, in quelli in cui transitano o nelle regioni adiacenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, aggiungendo: "Penso a centri lungo le rotte che possano offrire aiuto, informazioni veritiere e anche mezzi per tornare indietro. Sulla questione dell'immigrazione l'Ue è rimasta latitante per troppi anni".