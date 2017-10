Migranti, ministro Minniti: il mio obiettivo è chiudere i centri accoglienza

"L'obiettivo che mi sono dato è arrivare all'accoglienza diffusa e chiudere i grandi centri di accoglienza". Lo ha detto il ministro dell'interno Marco Minniti. "I grandi centri di accoglienza - ha aggiunto - per quanto ci si possa sforzare di gestirli nel migliore dei modi non possono essere la via maestra per l'integrazione". Sul tema immigrazione il ministro ha poi aggiunto: "L'Italia ha cominciato a fare e ha chiamato l'Europa a fare di più".