Migranti, Matteo Salvini: nostre navi saranno più vicine all'Italia

"Chiederemo alla Guarda costiera di stare più vicina alle coste italiane, perché in Mediterraneo possono intervenire il Nordafrica, la Francia, la Spagna, il Portogallo: non possiamo permetterci di portare mezza Africa in Italia". Lo ha affermato il ministro Matteo Salvini sull'emergenza migranti. "Sono stufo - ha spiegato - del traffico di esseri umani, quelli che si dicono buoni hanno trasformato il Mediterraneo in un cimitero".