Migranti, Mattarella: Italia e Europa sono riconoscenti a Lampedusa

"L'Italia e l'Europa sono riconoscenti a Lampedusa per le vite salvate, per accoglienza, per la prima assistenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto sull'isola siciliana per inaugurare il Museo della fiducia e del dialogo. "L'Italia è orgogliosa di Lampedusa" perché "ha offerto alle persone che sono approdate qui il volto migliore d'Europa", ha aggiunto.