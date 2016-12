Migranti, Mattarella: basta indifferenza e cecità, serve umanità

"La portata inedita, e per certi aspetti epocale, delle migrazioni nel Mediterraneo non può certo essere trattata con cecità dalle classi dirigenti e con indifferenza dalle opinioni pubbliche". Lo afferma Sergio Mattarella, ricordando il tragico naufragio del 2013 al largo di Lampedusa. Il Capo dello Stato chiede poi di "mettere in campo tutta l'intelligenza, l'umanità, la capacità organizzativa" e di "coordinare gli sforzi in ambito europeo".