Migranti, la Lega: "Il 2 giugno tutti fermi contro questa inaccettabile invasione"

Il 2 giugno , giorno della festa della Repubblica, la Lega chiederà "a tutti gli italiani di fermarsi 10 minuti, sul posto di lavoro o dovunque siano, contro la retorica della festa e per protestare silenziosamente, ma decisamente, contro quest'inaccettabile invasione , questo esodo senza precedenti, di migranti in Italia". Ad annunciarlo è Matteo Salvini , sottolineando che il simbolo della protesta potrebbe essere "un fiocco da indossare".

Salvini non usa mezzi termini. "Le Ong impegnate nel salvataggio di migranti nel Mediterraneo? Arrestateli. Non bastano le denunce e le segnalazioni. Vorrei che la guardia di finanza le visitasse, sede per sede, tutte queste associazioni di volontariato. Vorrei anche che la marina militare e la guardia costiera rispondessero agli italiani della coscienza sporca che hanno e che qualcuno pagasse per quella che è una sostituzione etnica senza precedenti".