Migranti, la Cei: dl Salvini preoccupa stretta su permessi

"Mi preoccupa l'abrogazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e anche la riduzione di questi permessi perché in questo modo si rischia di esporre tante persone a un futuro incerto come pure l'espulsione legata anche al primo grado di condanna che non sarebbe proprio in pieno con la Costituzione". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinal Gualtiero Bassetti, che ha espresso perplessità sulla forma decreto.