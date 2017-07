Migranti, l'Anci: "L'Europa ci aiuti o l'Italia non dia più soldi a Bruxelles"

Proposta choc - In un'intervista al "Messaggero", ecco l'affondo di Decaro: "L'Italia deve costringere la Ue ad aiutarci e lo si può fare con i soldi". Il numero uno Anci chiarisce anche come usare quei fondi e dice: "Li diamo ai sindaci che devono reggere l'impatto dell'accoglienza e anche ai tanti cittadini italiani che soffrono perché non hanno lavoro e non sanno come mangiare. Noi diamo 19 miliardi all'Europa e ne riabbiamo indietro 13. Abbiamo i debiti? Provocatoriamente dico: ci caccino".



Sindaci e accordi non rispettati - "Noi sindaci - spiega ancora Decaro - ci siamo impegnati ad aderire al sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) dopo la vicenda eclatante di Cona, nel Veneto, dove ci sono 1.400 migranti su una popolazione di 3000 persone. E' normale che in casi così vengano fatte le barricate. Gliene spetterebbero nove. In più a Bagnoli, un comune che è a cinque chilometri da lì, ne hanno mandati 900 su 3500 abitanti". A Messina "è stata fatta una gara, una coop ha messo a disposizione quell'albergo e ci hanno portato 50 persone. Ho sentito il sindaco di Castell'Umberto, mi ha detto: 'Io non sono razzista, nel mio comune si sono sposati diversi migranti, ho fatto anche il tirocinio formativo. Il problema è che mi ero messo d'accordo con il prefetto e me ne toccavano nove, visto che sto facendo il sistema Sprar. Allora non me ne puoi portare 50, avvertimi la sera prima'. Ecco, questo è successo, non sono stati rispettati gli accordi".



5.500 comuni senza migranti - Il presidente dell'Anci sottolinea poi che "ci sono 5.500 comuni che non hanno migranti. Quando si fanno le gare andrebbero rivolte soprattutto a loro. Bisognerebbe coinvolgere tutti quelli che non fanno accoglienza. In Italia ci sono 60 milioni di cittadini, meno di 200mila migranti non sono niente, soprattutto se si pensa che nel 2016 sono morte 134mila persone. Vanno praticamente a coprire quel numero".