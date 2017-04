Migranti, Italia prima in Ue per concessione della cittadinanza

L'Italia è prima in Europa per la concessione della cittadinanza ai migranti. E' quanto emerge dai dati Eurostat per il 2015, che indicano a livello Ue una tendenza costantemente in calo, con 840mila persone contro le 890mila del 2014 e le 980mila del 2013. L'Italia, nel 2015, ha concesso la nazionalità a 178.035 persone, di cui il 19,7% albanesi, il 18,2% marocchini e l'8,1% romeni.