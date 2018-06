Migranti, il Pd: "Per l'Italia un risultato debole in Europa"

Quello ottenuto dall'Italia al vertice europeo sui migranti è "un risultato debole". Ne è convinto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che commentando su Twitter l'esito dell'incontro sottolinea come l'Europa non abbia preso "nessun impegno vincolante" ma "solo scelte volontarie per le richieste italiane. Cantano vittoria i paesi dell'est".