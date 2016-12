Migranti, Grillo: "Ue medievale"

"Perché dobbiamo rimanere nell'Unione europea se l'unica sua risposta è di chiudere le porte come nel Medioevo, alzare i ponti levatoi?". Così Beppe Grillo scrive sul suo blog, sottolineando che la Ue non vuole i profughi e che, "al di là dei proclami della Merkel e di Hollande, li considera in realtà come spazzatura da tenere in Italia, oltre confine".