Migranti, Grillo: "Ruolo oscuro Ong private, pm Catania indagano"

"L'escalation di arrivi potrebbe non essere casuale". Così Beppe Grillo sulla questione migranti. "Potrebbe esserci dietro una regia e a dirlo è un'inchiesta aperta dalla Procura di Catania. Oltre ai trafficanti di esseri umani in Libia, sta emergendo la questione delle navi di alcune Ong private che soccorrono in mare sistemandosi al limite delle acque libiche". Dal Canada Gentiloni getta acqua sul fuoco: "Nessun'ombra in attesa dell'inchiesta".