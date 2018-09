Il tema immigrazione accende i toni nello studio di Stasera Italia, dove si scontrano la giornalista Luisella Costamagna e il senatore leghista Massimiliano Romeo. “In campagna elettorale dicevate che avreste rimandato a casa 500mila persone, praticamente la popolazione della Basilicata. E ora?” attacca la giornalista dopo il tentativo di rimpatrio fallito di qualche giorno fa e accusa la Lega di aver fatto propaganda.



“Non c’è nessuna emergenza immigrazione. Il Viminale ha diffuso i dati: gli sbarchi sono un quinto in meno rispetto a due anni fa. Forse Salvini non legge i numeri forniti dal suo stesso ministero” continua la Costamagna, mentre Romeo difende l’operato del segretario: “Se fino ad oggi nessun governo ha fatto accordi con i Paesi del Nord Africa, perché si pretende che lo faccia Salvini in tre mesi?”. Poco dopo, però, parlando del concordato con la Tunisia, si contraddice: “Era un accordo preso dal governo precedente”.