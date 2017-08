Migranti, Gentiloni: "Ue eviti che situazione diventi insostenibile"

"L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori e su questo chiede ai Paesi Ue una condivisione, necessaria se l'Europa vuole tener fede alla propria storia e ai propri principi". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni alla 40esima conferenza della Fao. "Condividere l'accoglienza - sottolinea - è necessario per evitare che i flussi diventino insostenibili per l'Italia, alimentando reazioni ostili nel nostro tessuto sociale".