Migranti, Gentiloni: "Più rifugiati con i cambiamenti climatici"

In seguito ai cambiamenti climatici "saremo costretti molto presto a fare i conti, se non li contrastiamo, anche con i cosiddetti rifugiati climatici e con le migrazioni legate a questo fenomeno". L'allarme viene lanciato dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, che sottolinea: "E' un motivo in più per contrastare i rischi per l'ambiente".