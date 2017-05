Migranti, Gentiloni: contro i trafficanti non risparmieremo energie

"L'Italia, le istituzioni, la magistratura e le forze di sicurezza non risparmieranno alcuna energia per togliere ai trafficanti di esseri umani il monopolio dei flussi irregolari". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni, aggiungendo: "Ci ritroviamo di fronte a un fenomeno di lunga durata e non esistono soluzioni miracolose. Bisogna lavorare sulle cause, l'obiettivo è ridurre i volumi dei flussi irregolari e sostituirli con flussi regolari".