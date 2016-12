"Quando sentiamo il dibattito in Europa e poi vediamo i numeri di migranti che altri Stati come Libano e Giordania accolgono, parlando schiettamente, non possiamo essere orgogliosi della civiltà europea, non è un segno di civiltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, a un evento sui rifugiati alle Nazioni Unite. Gentiloni ha ricordato l'importanza di arrivare a una strategia comune che tenga conto delle esigenze di tutti i Paesi.