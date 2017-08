Migranti, Gentiloni a Juncker: "Serve uno sforzo maggiore dell'Ue"

"E' necessario un maggior sforzo europeo per affrontare il fenomeno migratorio che ha una dimensione strutturale e riguarda l'intera Unione europea". Lo scrive il premier Paolo Gentiloni nella lettera di risposta al presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. "E' fondamentale che gli Stati membri concordino di finanziare in modo significativo, già prima del consiglio europeo d'ottobre, il fondo fiduciario Ue per l'Africa".