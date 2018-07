Migranti, fonti governo: serve ripensamento sulle missioni dell'Ue

Il governo italiano dice "no" ai movimenti secondari e "sì" a un ripensamento sulle missioni europee, in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia condotto automaticamente in Italia. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, parlando del vertice sull'immigrazione dei ministri dell'Interno dei Paesi Ue in programma giovedì a Innsbruck. Intanto mercoledì è previsto un nuovo incontro tra il premier Conte e il suo vice Salvini.