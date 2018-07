Migranti, Fico:"La Libia non è un luogo sicuro, tema da porre in Ue"

"La Libia non è un posto sicuro, molti migranti sono tenuti in luoghi in cui non c'è un minimo rispetto dei diritti umani". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando in piazza Montecitorio un gruppo di attivisti del movimento "Mani rosse". "E' giusto - ha aggiunto - porre il tema in modo serio in Ue, i morti in mare ci sono stati e non è possibile che l'Europa non prenda la situazione in mano".