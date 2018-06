Migranti, Fico: "Bisogna multare Orban che non vuole le quote"

"Chi non vuole le quote, paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato". A dirlo, parlando del ricollocamento dei migranti e della posizione in merito del premier ungherese, è il presidente della Camera, Roberto Fico. Secondo il quale bisogna ritrattare i termini del regolamento di Dublino "con la Francia e la Germania, mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote".