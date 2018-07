Migranti, Di Maio:"Muri da parte dell'Europa, emerse loro ipocrisie"

"Non ho visto muri da parte dell'Italia in questi anni, bensì dall'Europa. Ci fa la morale chi i porti ce li ha chiusi, come la Francia o Malta". Lo ha detto il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio a "Stasera Italia" su Rete4. "L'azione del governo - ha aggiunto - ha fatto venire fuori le ipocrisie europee o ora cerchiamo di risolvere i problemi".