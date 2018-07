Migranti, Di Maio: inimmaginabile chiudere i porti a una nave italiana

Con Salvini, ha proseguito Di Maio, "condividiamo le stesse perplessità". "I nostri porti non sono chiusi, ma lo sono per quelle Ong che non rispettano le regole". Per noi comunque "prima viene la Guardia costiera libica" poi "interveniamo noi" ma "se si tratta di una missione europea allora i migranti devono essere distribuiti nei vari Paesi".



Il chiarimento da parte di Di Maio è arrivato dopo lo "scontro" Toninelli-Salvini in seguito alla decisione della Guardia costiera italiana di prendere a bordo della Diciotti i migranti soccorsi dal mercantile Vos Thalassa al largo delle coste libiche. "Hanno anticipato la Guardia costiera libica, già allertata" aveva tuonato martedì Matteo Salvini, decidendo poi il blocco per la nave italiana. Successivamente si era chiarito che in realtà i nostri militari erano intervenuti per la situazione di grave pericolo dell'equipaggio della Vos Thalassa, minacciato da alcuni dei migranti, e Toninelli aveva spiegato: "Era una questione di ordine pubblico, non era l'ennesima operazione di soccorso in mare. Per questo sono entrati in gioco i nostri militari".



Salvini: "No allo sbarco della nave senza garanzie" - Il ministro dell'Interno però interviene di nuovo dicendo: "Se su quella nave c'è gente che ha minacciato e aggredito, quelle persone non finiranno in albergo ma in galera, quindi non autorizzerò lo sbarco finché non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi vengano riportati nel loro Paese".



Diciotti ancora senza un porto - Intanto la situazione della Diciotti non si è ancora sbloccata: la nave della Guardia costiera nella notte ha proseguito la navigazione verso nord, ma dal Viminale non ha al momento ricevuto l'indicazione del porto di sbarco.



Trenta: "La strada non è chiudere i porti" - E' favorevole all'accoglienza il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, sul caso Diciotti, afferma: "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà a esserlo. L'apertura è la sua ricchezza. La strada è regolamentare, non chiudere. La parola accoglienza è bella, la parola respingimenti è brutta. Poi accogliere si può declinare in mille maniere. E si può, anzi si deve, legare accoglienza a legalità". Poi precisa, in un post su Facebook: "Qualcuno si diletta a strumentalizzare le mie parole nel tentativo di metterci l'uno contro l'altro. Mi dispiace deludervi: non ci riuscirete. In questo governo possono esserci sensibilità diverse, ma remiamo tutti nella stessa direzione. Sui migranti, rispetto dei diritti umani e legalità".



Precisa inoltre che "la vicenda della Lifeline racconta un'altra storia e ha dimostrato che serviva dare una scossa all'Europa. La forzatura ha avuto un senso, una sua forza, ma nessuno ha mai abbandonato i migranti. La nostra Guardia costiera è sempre stata vicina a quegli uomini, a quelle donne e a quei bambini. L'Italia non si gira dall'altra parte. Non l'ha fatto e non lo farà".